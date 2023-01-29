نيوكاسل يتعاقد مع أنتوني جوردون

أكمل نادي نيوكاسل يونايتد إجراءات التعاقد مع أنتوني جوردون، جناح فريق إيفرتون، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، دون الكشف عن قيمة المقابل المادي.

وانضم جوردون /21 عاما/، الذي يلعب في صفوف منتخب إنجلترا للشباب، إلى نيوكاسل بعقد "طويل الأمد"، وفقا للنادي الإنجليزي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات جوردون لمحطة (نيوكاسل) التليفزيونية، اليوم الأحد، حيث قال "منذ أن سمعت عن اهتمام إدارته، كنت مقتنعًا دائمًا بأن نيوكاسل يناسبني".

أضاف جوردون "أعتقد أن قاعدة المشجعين والمدينة هنا تناسبني حقًا كشخص، والطريقة التي يلعب بها الفريق تحت قيادة المدرب في الوقت الحالي تتلاءم معي بالفعل، ويبدو النادي وكأنه يسير في الاتجاه الصحيح".

وأوضح جوردون "أشعر أنها خطوة كبيرة حقًا. لم ير الناس ما أنا قادر على فعله حتى الآن. أعتقد أنه في ظل تلك القيادة، والطريقة التي يسير بها النادي، يمكنني أن أتفوق حقًا هنا".

من جانبه، قال إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل "أنا سعيد بالتعاقد مع أنتوني – إنه أحد أفضل المواهب".

وأضاف هاو "إنني متحمس بالفعل للعمل معه، من أجل تطويره، وأتطلع إلى رؤية ما يمكنه القيام به بقميص نيوكاسل".

كان جوردون قد أنضم إلى أكاديمية إيفرتون في سن 11 عامًا وسجل ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول عندما كان يبلغ 16 عاما ببطولة الدوري الأوروبي في ديسمبر 2017.

واستمر اللاعب الشاب في المشاركة مع الفريق الأول لإيفرتون في 78 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف.