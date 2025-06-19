حماس: جيش الاحتلال ارتكب سلسلة مجازر اليوم في مختلف مناطق قطاع غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن مجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في خيام النزوح والأحياء السكنية، وحول نقاط التحكم الإجرامي بالمساعدات تمثّل إمعاناً في حرب الإبادة، والانتهاك الوحشي للقوانين والمواثيق الدولية.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ارتكب اليوم، سلسلة مجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد العشرات من المدنيين العزّل، في جريمة جديدة تُجسّد همجية هذا الكيان وإصراره المتواصل على استهداف الأبرياء.

وذكرت أن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال، وسقوط عشرات الجرحى، كما قصف منزلًا مأهولًا في بلدة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

وحمّلت الاحتلال المسئولية الكاملة عن الجرائم اليومية التي تُرتكب في محيط النقاط الأمريكية الإسرائيلية المسماة زورًا «نقاط توزيع مساعدات»، والتي تحوّلت إلى مصائد موت جماعي، حيث ارتقى اليوم 22 شهيدًا جنوب مدينة غزة وخان يونس، نتيجة إطلاق النار على المواطنين المجوَّعين.

وشددت على أن «إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع منذ نحو 20 شهراً، وإمداده بما يلزم من مساعدات إنسانية ومواد ضرورية للحياة؛ هي حقّ إنساني، يفرض على المجتمع الدولي وقف آلية العار الدموية التي يفرضها الاحتلال المجرم».

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، بالتحرك لوقف هذه الجرائم الوحشية بحق شعب فلسطين، والتصدي لحالة الاستهتار بالإنسان والإنسانية، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال المجرم ومنع إفلاتهم من العقاب.



