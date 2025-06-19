محافظ القاهرة: هذه الفعالية لحماية الشباب والنشء من أخطار الفكر المتطرف والانحراف السلوكي

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة، فعالية توعوية متميزة بمسجد العلي العظيم بمنطقة ألماظة، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن فعاليات الحملة الوطنية "أنت أقوى من المخدرات"، وبمشاركة أكثر من مائة إمام وخطيب، وعشرين واعظة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن هذه الفعالية تعد تأكيدا للدور الريادي لوزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة في حماية الشباب والنشء من أخطار الفكر المتطرف، والانحراف السلوكي، وعلى رأسها المخدرات.

وأكد أنه انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن الخطاب الديني المعتدل والتوعية المجتمعية هم الدعائم الأساسية لتحصين المجتمع وبخاصة فئة الشباب من السقوط في براثن الإدمان، أو الانسياق وراء سلوكيات تدمّر الفرد والمجتمع.