تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، حيث يحتضن القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة ينتظر أن تحمل بصمة خاصة مع مشاركة 12 لاعبًا يخوضون الديربي لأول مرة، في ما يُعرف اصطلاحًا بـ«سنة أولى قمة».

الزمالك يدفع بـ8 أسماء جديدة

الفريق الأبيض يدخل القمة بقائمة تضم 8 لاعبين لم يسبق لهم المشاركة في مثل هذه المواجهات، وهم: أحمد ربيع، خون بيزيرا، عمرو ناصر، عدي الدباغ، آدم كايد، أحمد شريف، عبد الحميد معالي، ومحمد إسماعيل، وتعد مشاركتهم فرصة لإثبات الذات وتعزيز صدارة الزمالك لجدول الترتيب.

وكان من المتوقع أن يشهد الديربي الظهور الأول للثنائي المهدي سليمان وشيكوبانزا، غير أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا فضّل استبعادهما من القائمة النهائية.

4 وجوه جديدة في الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي المواجهة بـ4 لاعبين يخوضون القمة الأولى لهم، يتقدمهم الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، إلى جانب الحارس محمد «سيحا»، والمدافع ياسين مرعي، والمهاجم حمزة عبد الكريم، الذي تزداد فرصه في التواجد بقائمة المباراة لتعويض غياب السلوفيني جراديشار.