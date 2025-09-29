أكد أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن حزب حماة الوطن هو حزب سياسي ديمقراطي، قائلا: "مقاعد البرلمان ليست للبيع ولا الشراء".



جاء ذلك خلال المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن لاختيار رئيس جديد للحزب.

وأضاف العطيفي خلال كلمته: "حزبنا يشارك قياداته الفرعية في كل قرار حيث سبق الحزب وتلقى ترشيحات المحافظات ومن ثم أعقبها الاختيار وفق المعايير الموضوعة، والتي على رأسها الشفافية وإعلاء الصالح العام والبعد عن الشخصنة وإعلاء اعتبار رئيسي هو مشروع النائب الذي يمثل الشعب عامة وحماة الوطن خاصة آخذا في عين الاعتبار نشاطه الحزبي والذي يتابعه الحزب".

وتابع العطيفي: "الحزب يمارس كافة أوجه نشاطه وأعماله بمنتهى الشفافية والتي هي خاضعة لكافة الجهات الرقابية وفق القانون وخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات".



وأكمل: "وليَعلم القاسي والداني أن حزب حماة الوطن يمارس سياسة نظيفة، كما إن الحزب يمارس السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، ورغم ما قيل إن قدرنا محدود فقد أثبتنا للجميع أننا بلا حدود".

وواصل: "إن الحزب يواصل أداء دوره الوطني والسياسي بروح من الانضباط والالتزام، فالمرحلة الماضية شهدت العديد من المحطات المهمة في مسيرته".



وشهد المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن وقوف المشاركين دقيقة حداد على روح مؤسس الحزب الراحل الفريق جلال الهريدي، في لفتة تقدير وعرفان لما قدمه من إسهامات كبيرة في خدمة الوطن والحياة السياسية المصرية.

كما شهد عرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ الحزب منذ نشأته وحتى اليوم، متناولًا أبرز المواقف والجهود التي بذلها في دعم الدولة المصرية والتفاعل مع القضايا الوطنية، إضافة إلى دوره في مساندة مؤسسات الدولة خلال مختلف المراحل التي مرت بها البلاد.



الفيلم الوثائقي ألقى الضوء على محطات بارزة في مسيرة الحزب، سواء على المستوى السياسي أو المجتمعي، وأبرز حجم مشاركته في الملفات الوطنية، بما يعكس دوره كأحد الأحزاب الفاعلة في المشهد المصري.

كما شهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي ثانٍ، تناول الدور المجتمعي والإنساني الذي قام به الحزب خلال السنوات الماضية، إلى جانب حضوره السياسي.



واستعرض الفيلم جهود الحزب في خدمة المواطنين عبر مبادرات إنسانية واجتماعية متنوعة، شملت دعم الأسر الأكثر احتياجًا، والمشاركة في حملات صحية وتعليمية، وتنظيم أنشطة خدمية في مختلف المحافظات، بما عزز من ارتباط الحزب المباشر بالمجتمع واحتياجاته.

كما أبرز الفيلم مساهمة الحزب في مواجهة الأزمات التي مرت بها البلاد، ودوره في مساندة الدولة في الملفات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن العمل المجتمعي ظل ركيزة أساسية في فكر الحزب منذ تأسيسه.



ويشارك في المؤتمر النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أحمد بهاء شلبي، وأعضاء مجلس النواب للحزب.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بمشاركة واسعة من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا وممثلين عن مختلف المحافظات عن الحزب.



وبدأت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، إيذانًا بانطلاق الحدث الذي يُعد محطة مفصلية في مسيرة الحزب.

وعقب السلام الجمهوري، شهد المؤتمر إذاعة فيلم يرصد مسيرة الحزب منذ تأسيسه بقيادة الفريق جلال الهريدي عام 2013.



وتوفي الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، يناير الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا.

وعقب وفاة هريدي، تولى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أحمد العوضي، مهمة إدارة الحزب لحين اختيار رئيس جديد.