أعلن كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري عادت إلى الزيادة وبدأت رحلة الصعود بعد التحديات التي مرت بها خلال السنوات الأربع الأخيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المفتوح الذي عقده وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية وعدد من الإعلاميين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تداول المعلومات والحقائق وإتاحتها للإعلام المصري.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز استثمارية شجعت على تكثيف أعمال حفر الآبار والإنتاج والاستكشاف، مشيرًا إلى أن ما تحقق جنب الدولة سداد فاتورة استيرادية إضافية للوقود تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير، مضيفًا أن هذه النتائج تحققت أيضًا بفضل العمل التكاملي مع الوزارات المختلفة والبرلمان وجهود العاملين في المواقع والحقول.

وأشار بدوي إلى أن الوزارة تركز في المقام الأول على استمرار زيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تحفيزية تعظم الجدوى الاقتصادية للشركاء وتشجعهم على ضخ استثمارات في الاستكشافات الجديدة.

وبالنسبة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز، أوضح الوزير أن جميع احتياجاتنا الحالية والمستقبلية مؤمنة، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تشمل سفن التغييز وبنية تحتية تكفي لتوفير كامل احتياجات جميع القطاعات المستهلكة وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تضمن أيضًا تأمين جميع احتياجات القطاع الصناعي، بما يساهم في استمرار النمو في الإنتاج والتصدير للصناعة المصرية.

وأكد الوزير أن الإنتاج المحلي الذي يتزايد تدريجيًا إلى جانب القدرات الاستيرادية، يوفر بدائل آمنة ومرنة لمواجهة أي طارئ، مشددًا على أن استراتيجية الوزارة تعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلي كأولوية قصوى من خلال تحفيز الاستثمار واستخدام التكنولوجيا.

وعن قطاع التعدين أوضح أن مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في مجال استكشاف الثروات التعدينية بعد الإصلاحات الأخيرة، موضحًا أن هيئة الثروة المعدنية، بعد تحولها إلى هيئة اقتصادية، ستقوم بتنفيذ أول مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية منذ 40 عامًا، ومن خلال نتائج هذا المسح ستوفر بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية والعناصر المعدنية النادرة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، كما تقوم الوزارة بالعمل لاستيعاب منظومة التعدين الأهلي والحد من التنقيب العشوائي عن الذهب.

وعن منظومة الأسمدة التي تشارك فيها الوزارة مع الوزارات المختصة أوضح الوزير أنه يتم العمل وفق ثلاثة محاور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، خاصة في ظل قيام الوزارة بتوفير الغاز الطبيعي الذي يمثل المادة الخام لهذه الصناعة.