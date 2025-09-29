شباب الزمالك يهزم مودرن بثلاثية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007، على مودرن سبورت بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

سجل ثلاثية الزمالك، محمد حمد، وأحمد حسن، وعمر وليد مفتاح.

قدم لاعبو الزمالك أداءً متميزًا منذ بداية الشوط الأول، ونجح محمد حمد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من انطلاق اللقاء، وبعدها واصل الأبيض الهجوم على مرمى مودرن سبورت ولكن دون تسجيل أهداف، لينتهي الشوط بالتقدم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الزمالك المحاولات الهجومية على مرمى مودرن سبورت، ونجح أحمد حسن في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73، وبعدها استمر الضغط الزملكاوي، ونجح عمر وليد مفتاح في تسجيل الثالث في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وعادل المأمور المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين، ومدحت مكي عضو لجنة المتابعة الفنية بالقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2007 كل من: طه فؤاد مدربًا، صلاح سليمان ومحمد مرزوق مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم أمان أخصائياً للتأهيل والإصابات، محمد سامي معدًا بدنيًا، سيد جاد مسؤولاً للمهمات.