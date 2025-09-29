سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عماد النحاس، مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في قمة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة ليستكمل مشوار التألق الذي حققه في آخر مباراتين ضد سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

وشهد تشكيل الأهلي اعتماد النحاس على ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي، بينما يتواجد محمد هاني في الجانب الأيمن وأحمد نبيل كوكا في الجانب الأيسر.

وفي الوسط يتواجد أيضا مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وسيتواجد محمود حسن تريزيجيه في وسط الملعب خلف الثنائي محمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي، وسيكون محمد شريف مهاجم وحيد.

تشكيل الأهلي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

في الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.