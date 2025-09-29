مقتل لبناني بغارة إسرائيلية استهدفت شاحنة جنوبي البلاد

استشهد لبناني بغارة إسرائيلية، الاثنين، استهدفت شاحنة على طريق بلدة النبطية - الفوقا" جنوبي البلاد، فيما أصيب آخر بغارة استهدفت بلدة عيترون، في خرقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.​​​​​​​

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن "مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة شاحنة صهريج لنقل المياه على طريق بلدة النبطية - الفوقا، وأسفرت عن ارتقاء شهيد".

وفي وقت سابق الاثنين، استشهد شخص آخر بغارة إسرائيلية شنتها مسيرة على منطقة سحمر في البقاع الغربي (شرق).

وأفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية أغارت على منطقة "الشميسة" في سحمر واستهدفت حفارة، ما أدى إلى مقتل سائقها.

وفي وقت لاحق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي بمسيرات على جنوب لبنان أدت اليوم إلى الحصيلة التالية: شهيد في سحمر، وشهيد في منطقة النبطية، وجريح في عيترون".

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل، في نوفمبر 2024، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 280 شخصا وإصابة 625 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.َ