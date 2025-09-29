مقتل لبناني بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي

​​​​​​​قتل لبناني، الاثنين، بغارة إسرائيلية على منطقة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيرة إسرائيلية أغارت على منطقة "الشميسة" في سحمر واستهدفت حفّارة، ما أدى إلى مقتل سائقها.

وأظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي الدمار الذي لحق بالحفارة، وانتشال فرق الدفاع المدني جثة السائق.

وفي وقت سابق الاثنين، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة عيترون جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات، وفق الوكالة الرسمية.​​​​​​​

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة أسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل، في نوفمبر 2024، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 279 شخصا وإصابة 624 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.