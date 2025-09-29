ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تجنب استهداف أسطول الصمود

دعت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين، إسرائيل إلى تجنب استهداف "أسطول الصمود" العالمي المتوجه إلى قطاع غزة المحاصر.

وحذّر متحدث الخارجية جوزيف هينترسيهر في تصريحات للصحفيين في العاصمة برلين، من خطورة تدخل إسرائيل ضد "أسطول الصمود".

ولفت هينترسيهر إلى أنّ الناشطة السويدية غريتا تونبرغ موجودة ضمن الأسطول، ودعا إسرائيل إلى تجنب استهدافه.

وقال: "هدفنا في الوقت الراهن هو تفادي أي صدام، ولذلك ندعو الطرفين إلى الالتزام بالقوانين".

ويضم "أسطول الصمود" اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة على متن 50 سفينة.

ومنذ أيام تبحر السفن المشاركة بالأسطول نحو غزة، محملةً بمساعدات إنسانية، ولا سيما مستلزمات طبية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصرها إسرائيل منذ نحو 18 عاما.

وشددت إسرائيل الحصار منذ 2 مارس الماضي، عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا، و168 ألفا و346 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.