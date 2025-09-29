بيراميدز يخوض أول تدريباته في كيجالي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي

خاض فريق بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الدفاع عن لقبه القاري عندما يحل ضيفًا على بطل رواندا في اللقاء المقرر إقامته في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب «كيجالي بيلي ستاديوم» بالعاصمة الرواندية.

وأقيم المران على ملعب «كيجالي بيلي ستاديوم» الذي يستضيف المباراة، واستمر لمدة ساعة ونصف؛ حيث خاضت المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة الطلائع تدريبات خفيفة، بينما أدت المجموعة الأخرى مرانًا قويًا اتسم بالحماس الكبير، وأكد جاهزية اللاعبين للمواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبيه الأخيرين على ملعب المباراة يومي الإثنين والثلاثاء، وفقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التي تنص على منح الفرق الضيفة حصتين تدريبيتين على ملاعب النجيل الصناعي.