الحضري يظهر أهمية دور حارس المرمى في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أبرز عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أهمية دور حارس المرمى في مباريات الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "على كل حارس مرمى أن يضع في حسبانه مهارة جميع اللاعبين، وليس لاعب بعينه".

وأضاف: "عندما كنت أواجه دروجبا كنت أهتم بجميع لاعبي منتخب كوت ديفوار ولكن الاهتمام الأكبر بدروجبا وهذا طبيعي".

وواصل: "الحارس قد يكون الفريق بالكامل لأنه قد يكلف الفريق هدفا أو ينقذ فريقه من انفراد وهدف محقق".

وأنهى: "كنت مع إن محمد الشناوي يبدأ الدوري لأنه حارس مرمى منتخب مصر الأول والنادي الأهلي أيضًا، وهذا لا يمنع موهبة مصطفى شوبير".