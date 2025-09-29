ذكر تقرير إعلامي أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، نفذت اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مدينة الرقة، وذلك بهدف تجنيدهم إجبارياً.

وأفاد تلفزيون سوريا بأنّ الحملة طالت عشرات الشبان دون سن الأربعين، وذلك في إطار محاولات "قسد" المستمرة بتجنيدهم قسرياً في صفوفها.

وتركّزت حملات الاعتقال عند الحواجز المنتشرة على مداخل مدينة الرقة، وفي أسواقها وشوارعها، وسط انتشارٍ كثيف لدوريات "قسد" المدجّجة بالعناصر والمدرّعات.

وسبق أن اعتقلت "قسد"، قبل أيام، أكثر من 50 شخصاً، بينهم أطفال وكبار سن، خلال حملة نفذتها في قرية المويلح التابعة لناحية الجرنية غربي الرقة.

لا يزال التوتر يخيم على العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة وقسد رغم توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي "قائد قسد" التي تنتشر في حلب والمدعومة من الولايات المتحدة، على اتفاق في مارس الماضي يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة في الجيش السوري.