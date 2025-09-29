إيقاف رحلات القطار الليلي بين باريس وبرلين

سيتم إيقاف رحلات القطار الليلي بين العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الألمانية برلين في ديسمبر المقبل، وذلك بعد عامين فقط من تشغيله، رغم الإقبال الكبير عليه.

وأوضحت شركة السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية "أو بي بي"، المشغلة للخدمة، أن القرار جاء نتيجة إلغاء الدعم الحكومي في فرنسا. وأضافت الشركة أنه بناء على ذلك، فإنه سيتم أيضا إيقاف القطار الليلي بين العاصمة الفرنسية والعاصمة النمساوية فيينا.

وبهذا القرار، تنتهي خدمات القطارات الليلية بين بعض العواصم الأوروبية الكبرى، إذ لا يوجد أي مشغل آخر يقدم هذه الرحلات على نفس الخطوط.

وكانت خدمة قطار نهاري فائق السرعة بين باريس وبرلين قد دشنت في ديسمبر 2024.

لكن تشغيل القطارات الليلية يعتمد على مشاركة شركاء دوليين، وفق ما ذكرت شركة "أو بي بي"، معربة عن أسفها لعدم إمكانية استمرار هذه الخطوط بعد انسحاب فرنسا.

ووفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، بلغ حجم الدعم الحكومي عدة ملايين من اليورو سنويًا، نظرا لأن هذه الخدمات لم تكن تحقق أرباحًا رغم الطلب الكبير عليها.

ويعود أحد الأسباب إلى أن القطارات الليلية لا تُستغل في النهار، على عكس القطارات العادية لمسافات طويلة التي يمكن أن تعمل على الخط نفسه مرات عدة يوميًا.

وقالت النائبة الفرنسية بريجيت كلينكر، إن القرار "غير مقبول"، خاصة وأن أعداد الركاب الكبيرة أظهرت "مدى اهتمام المسافرين بالسكك الحديدية بين البلدين".

وأضافت كلينكر، وهي تتولى أيضا رئاسة الجمعية البرلمانية الفرنسية-الألمانية، أن "هذه الخطوط وسيلة نقل صديقة للمناخ وفعّالة، تجذب عددًا كبيرًا من المسافرين، وتشكل أيضًا رمزًا قويًا للتعاون والصداقة بين فرنسا وألمانيا".