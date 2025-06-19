أميرة سليم بعد تحكيم فرانسيسكان جوت تالنت: المسابقة لاكتشاف الذات وليس المواهب فقط

أعربت السوبرانو العالمية أميرة سليم عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة "فرانسيسكان جوت تالنت"، التي أقيمت تحت رعاية الرهبنة الفرنسيسكانية بالتعاون مع المركز الكاثوليكي المصري للسينما، واختتمت فعالياتها بتسليم الجوائز للفائزين، بعد جولات شملت عدة محافظات، تم خلالها اختيار المواهب في مجالات متعددة مثل الموسيقى والشعر والتمثيل والتقديم التلفزيوني.

وأكدت سليم أن اختيار الفائزين لم يكن سهلًا نظرًا لقوة وتنوع المشاركات، مشيرة إلى أن التصفيات بدأت في أكتوبر 2024، وجابت مدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة، ما يعكس حجم الشغف والموهبة لدى هؤلاء الطلاب.

وشددت على أهمية هذه المبادرات في تمكين الشباب وتطوير ذواتهم، قائلة: "المسابقة لا تكتشف المواهب فقط، بل تساعد المشاركين على اكتشاف إمكاناتهم الشخصية، فالمنافسة الحقيقية مع النفس، من أجل أن نصبح أشخاصًا أفضل."

وأشادت سليم بكلمة الأب بطرس دانيال التي تناول فيها دور الفن التربوي في تشكيل شخصية الطفل، مؤكدة أن الفنون تسهم في تكوين وعي الطفل وتعزز قيم الانفتاح والتسامح، مضيفة: "نسعى من خلال هذه المسابقة إلى نشر الخير والحب والجمال مهما كانت التحديات."

وعبّرت سليم عن خصوصية هذه المشاركة بالنسبة لها، كونها من خريجي مدارس الفرنسيسكان، مؤكدة أن عودتها كعضو لجنة تحكيم بين طلاب تلك المدارس يمثل امتدادًا جميلًا لمسيرتها الفنية والإنسانية.

وضمّت لجنة التحكيم نخبة من الفنانين، بينهم الفنان محمد فهيم، الفنانة ندى بسيوني، الفنان التشكيلي د. فريد فاضل، الأب بطرس دانيال، والمخرج رضا شوقي، وشهد حفل الختام الذي أقيم بالمركز الكاثوليكي للسينما، تكريم أعضاء اللجنة، بحضور عدد من النجوم أبرزهم إلهام شاهين، نهال عنبر، إسلام إبراهيم، وسماح أبو بكر عزت.



