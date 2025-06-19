رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس وزراء صربيا ويؤكد على تعزيز التنسيق في ظل التحديات الدولية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رئيس وزراء جمهورية صربيا، جورو ماتسوت، والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء الذي عُقد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وصربيا، خاصة دور البلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق الدائم بين البلدين إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، في ظل التحديات النوعية الجسيمة التي يشهدها العالم.

وخلال اللقاء، رحب المستشار جبالي بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز النفاذ، والتي ستُحدث نقلة نوعية إيجابية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس المجلس الطفرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، والتي تجعلها بيئة جاذبة وواعدة للاستثمار، معربًا عن تطلع الشركات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو 2027، الذي ستستضيفه جمهورية صربيا، ومُقدمًا الشكر لصربيا على دعمها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

برلمانيًا، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعلاقات البرلمانية المصرية-الصربية، والتي تمثل انعكاسًا للعلاقات الوطيدة بين الشعبين الصديقين، كما تطرق لأشكال وسبل تعزيز التشاور الدائم بين البرلمانين المصري والصربي في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مستعرضًا في الوقت ذاته التشريعات التي أصدرها مجلس النواب المصري مؤخرًا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، الذي منح ضمانات حقوقية نوعية للمتهمين.

من جانبه، أعرب السيد جورو ماتسوت، رئيس وزراء صربيا، عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مُقدمًا الشكر لمصر على دعمها لبلاده، ومؤكدًا وجود رؤية وإرادة جادة ومشتركة للارتقاء بالعلاقات بين صربيا ومصر إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التصنيع المشترك.