زيلينسكي: نحتاج لأسلحة جديدة لمواجهة الوضع الصعب



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه وضعا "صعبا للغاية" في منطقة دونيتسك الشرقية وتحتاج إلى إمدادات أسلحة أسرع وأنواع جديدة من الأسلحة لمقاومة الهجمات الروسية.



وأضاف في خطابه الليلي المصور: "الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك".



وأردف "تريد روسيا أن تطول الحرب وتُنهك قواتنا... لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا".



وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن بلاده بحاجة شديدة لمزيد من إمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب لأن روسيا تحشد قواتها من أجل مزيد من التصعيد.