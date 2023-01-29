 رئيس المالديف يعتزم الترشح لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة - بوابة الشروق
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رئيس المالديف يعتزم الترشح لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

ماليه - أ ش أ
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 7:58 م | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 7:58 م
فاز رئيس المالديف إبراهيم محمد صلح، في الانتخابات التمهيدية لـ "حزب الديمقراطي المالديفي"، ويعتزم الترشح لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن "صلح" فاز على محمد نشيد رئيس البرلمان الحالي الرئيس الأسبق للبلاد، خلال انتخابات الحزب التي جرت مساء أمس، ليصبح "صلح "المرشح الوحيد لمنصب رئيس البلاد حتى الآن.

وأشارت إلى أن الرئيس الحالي حقق، منذ انتخابه رئيسا للبلاد، استقرارًا إلى حد كبير على الرغم من الاضطرابات السياسية.

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