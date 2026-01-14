نجاة الحكومة الفرنسية من تصويتين بحجب الثقة

نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين بحجب الثقة، اليوم الأربعاء.

وقد طلب كل من القوميين اليمينيين المتطرفين (حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف) بقيادة مارين لوبان وحزب فرنسا الأبية اليساري التصويت ضد حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بسبب عدم الرضا عن اتفاقية ميركوسور التجارية بالاتحاد الأوروبي.

ومن خلال قيامهم بذلك، انتقدوا بشدة أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون، على الرغم من أن منصبه لم يكن في خطر بسبب التصويت.

ويذكر أن المباحثات المتقطعة بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور الأربعة بأمريكا الجنوبية-البرازيل والأرجنتين والأوروجواي وباراجواي بدأت عام 1999. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن منطقة التجارة الحرة المقترحة، التي ستشمل أكثر من 700 مليون نسمة، سوف تكون الأكبر من نوعها في العالم.

وخلال لقاء ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأسبوع الماضي، أيد عدد كاف المضي في مناقشة الاتفاقية التي تم إرجاؤها لفترة طويلة. ومن المقرر توقيع الاتفاقية السبت المقبل في باراجواي.

وطالما عارضت فرنسا بشدة الاتفاقية، وفي النهاية صوتت ضدها على الرغم من الحصول على تنازلات من المفوضية الأوروبية.

ويقول المزارعون الفرنسيون إن اتفاقية الاتحاد الأوروبي- ميركوسور سوف تغرق الأسواق الأوروبية بالواردات الزراعية الرخيصة، مما يهدد معيشتهم.