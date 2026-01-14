القناة 12 العبرية: لوفتهانزا تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- إلغاء الرحلات الجوية ابتداء من الخميس

أبلغت مجموعة لوفتهانزا الألمانية موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية اعتبارا من الخميس، وسط حديث متصاعد عن ضربة أمريكية محتملة ضد إيران، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الخاصة، مساء الأربعاء: "مجموعة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية ابتداء من غد".

وفي السياق، ذكرت صحيفة معاريف أن قرار لوفتهانزا يأتي على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران، وتقارير تفيد بإمكانية تنفيذ خطوة من هذا النوع "قريبا".