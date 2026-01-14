قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة ترحب بتشكيل اللجنة الإدارية لقطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء الأربعاء، أن الحركة تسعى مع الوسطاء إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

وحذر النونو، من أن الاحتلال يسعى للتنصل من اتفاق وقف الحرب على غزة، غير أنه شدد على أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ونوه القيادي البارز في حماس، بأن من الضروري أن يتم التحرك مع الوسطاء والمجتمع الدولي لتحقيق الهدوء وعودة الحياة لطبيعتها في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، فى خطوة تعد تطورًا هامًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب الوسطاء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الامريكى دونالد ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.