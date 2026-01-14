قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، والهادفة إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلان جاء عبر بيان نشره ويتكوف على منصة «إكس»، وأكد فيه أن المرحلة الجديدة تمثل انتقالًا من مجرد وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتشكيل حكم تكنوقراطي، والشروع في إعادة الإعمار.

وأشار جبر إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد حراك طويل ومشاورات موسعة جرت بين الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الأطراف الإقليمية، من أجل تهيئة الظروف للانتقال من المرحلة الأولى، التي انحصرت في تثبيت وقف إطلاق النار، إلى مرحلة أكثر تعقيدًا.

ولفت إلى أن واشنطن ترى أن الأوضاع باتت مهيأة نسبيًا للدخول في المرحلة الثانية، التي تضع مسألة نزع سلاح حركة حماس في صدارة أولوياتها، إلى جانب ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح أن بيان ويتكوف تضمن تفاصيل تتعلق بتأسيس إدارة فلسطينية انتقالية من التكنوقراط في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وسائل إعلام أمريكية تحدثت في وقت سابق عن هذا المجلس، وتداولت اسم علي شعث كأحد الأسماء المطروحة لرئاسته، وهو ما تردد بقوة في الإعلام الأمريكي خلال الأيام الماضية.