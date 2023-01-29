استنجد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تعاقد النادي الأهلي مع الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وفاق سطيف الجزائري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: «الأهلي تعاقد مع أحمد قندوسي من أجل مكايدة الزمالك الذي كان قد أنهى اتفاقه معه بشكل نهائي».

وأضاف: «الزمالك لم يدخل أبدًا في مفاوضات لضم صفقة يريدها الأهلي، ولم يفاوض لاعبًا لديه عقد سار معه، هكذا يقول التاريخ لماذا يصر الأهلي ومسؤوليه على مكايدة الزمالك».

وأكمل مرتضى منصور: «حدث من قبل أنني اتفقت مع الاتحاد على ضم مروان عطية مقابل 12 مليون جنيه، لكن محمود الخطيب زار مصيلحي في منزله، وعرض عليه 25 مليون، وهذا إهدار مال عام، وغسيل أموال».

وواصل: «رئيس وفاق سطيف أرسل لي رسالة عبر "واتساب" قال فيها "إذا أردت ضم قندوسي تفاوض معي مباشرة بعيدا عن الوكلاء"، لكني لم أرد عليه».

وأشار: «رئيس وفاق سطيف جاء إلى القاهرة وعرض قندوسي على الأهلي والزمالك الموسم الماضي، لكن الناديين تجاهلاه».

وأوضح: «أمير توفيق فشل في التعاقد مع موليكا وعرض 3.5 مليون دولار لكن بشكتاش طلب 5 ملايين، في المقابل نجح الزمالك في ضم رأس حربة مثل ناصر منسي»

وأتم: «الأهلي لا يحتاج قندوسي، لأنه يملك السولية، وديانج، وحمدي فتحي، وأفشة، ومروان عطية في وسط الملعب، لكن الأهلي يريد إشعال الفتنة».