قيادي في حماس: المقاومة لن تتوقف إلا بالتحرير والعودة والنصر المبين بإذن الله

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «الاحتلال النازي بآلته العسكرية الغاشمة وإرهابه الهمجي عن تصعيد كل أشكال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، لليوم الـ115».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، في انتقام وحشي ضد كلّ مقوّمات الحياة الإنسانية، وفي استهتار وغطرسة وانتهاك لكل القيم والشرائع والأعراف والقوانين الدولية».



وأشار إلى أن «هذه المجازر والجرائم ستبقى وصمة عار على جبين كل الداعمين لها، والمتفرجين والصامتين عن تجريمها وإدانتها، والمتخاذلين والمتقاعسين عن وقفها، وستظل محفورة في ذاكرة شعب فلسطين الصامد؛ لن يغفرها ولن يتراجع عن المضي في طريق الدفاع عن حقوقه المشروعة».



وأكمل: «النصر لشعبنا ومقاومتنا، الذين يسطّرون أروع ملاحم الصمود والبطولة والتضحيّة، في مسيرة الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات، مسيرة متواصلة مخضبة بدماء الشهداء، ومعمّدة بالتضحيات الجسام، ولن تتوقف إلا بالتحرير والعودة والنصر المبين بإذن الله».



ونوه أن «الوضع الإنساني الكارثي والمتفاقم والمستمر يومياً، يتواصل لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني، نتيجة تصعيد الاحتلال لكل أشكال القصف والتجويع والتدمير الشامل لكل مظاهر الحياة، ونزوح أكثر من 90 % من السكان، وارتفاع أعداد الشهداء الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال».