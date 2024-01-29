ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي في هجوم التنف إلى 34 جريحا

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد أفرادها المصابين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية أمريكية الحدود السورية الأدرنية إلى 34 جريحا، يضافون إلى ثلاثة من القوة قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء الأحد.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

وأوضحت أن القاعدة المستهدفة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية.

وأشار مسئول أمريكي، نقلت عنه شبكة سي.إن.إن، إلى إجلاء 8 من الجنود المصابين من الأردن لحاجتهم لتدخل طبي.

وقبل قليل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن متحدث باسم البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة نفيه وجود أية صلة لبلاده بهجوم على قوات أمريكية في قاعدة التنف جنوب سوريا أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصرها.

وقال المتحدث الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "لا صلة لإيران بأي شكل بالهجمات موضع السؤال"، نافيا أي صلة لإيران بالهجوم على القوات الأمريكية على الحدود السورية-الأردنية.

واتهم المتحدث الولايات المتحدة بالتسبب في هذه الهجمات بسبب ما وصفه بالاستفزاز ضد جماعات مسلحة في العراق وسوريا.

وأضاف أن تلك العمليات تأتي في إطار الرد على هذه الاستفزازات.