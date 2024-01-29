مستشار نتنياهو: الكرة في ملعب حماس لإنجاح صفقة تبادل الأسرى

نفى مستشار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مارك ريغيف، صحة التقارير الواردة، بشأن الموافقة الإسرائيلية على بنود صفقة الوساطة مع حركة حماس، قائلا: «المصادر غير دقيقة.. والصفقة بها شروط لا تقبل بها إسرائيل».



وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الإثنين، إلى موافقة إسرائيل على السماح بعقد هدنة نظير الإفراج عن المستوطنين بقطاع غزة، متابعا: «المباحثات في باريس خطوة جيدة، لكننا لم نصل بعد إلى اتفاق، والأمر يتوقف على حماس، الكرة الآن في ملعبها، وأعتقد أن سكان غزة سيثمنون ويستفيدون كثيرا من هدنة في القتال».



وزعم أن جيش الاحتلال استطاع تدمير وإضعاف آلة حماس العسكرية في شمال قطاع غزة، قائلا: «حاصرنا خان وقمنا بتدمير تحصينات حماس وشبكتها، ونقترب يوما بعد الآخر من قيادات الحركة، أما في وسط غزة والجنوب سيتطلب الأمر وقتا أطول حتى تدمير قدرات الحركة هناك».



وذكر أن حكومته تشعر بالقلق حيال مصير الإسرائيليين لدى حماس بقطاع غزة، مضيفا أن وقف إطلاق النار على أمل إفراج حماس عن الإسرائيليين بحوزتها ليس سوى «حلم»، متابعا أن الضغوط العسكرية التي تمارسها القوات الإسرائيلية تجعل هناك فرصة لإخراج الرهائن.