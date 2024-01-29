أشرف صبحي يقدم واجب العزاء في العامري فاروق

أدى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واجب العزاء في العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، والمقام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وبدأت مراسم عزاء العامري فاروق في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مساء اليوم الاثنين.

وتواجد عدد كبير من رموز الرياضة المصرية في عزاء العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، المقام بمسجد المشير طنطاوي، يتقدمهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومختار مختار ومحمد عامر ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلي السابق وطارق الغنام لاعب كرة السلة السابق بالأهلي.

وكان العامري فارق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق، قد وافته المنية مساء يوم الجمعة الماضية، بعد صراع طويل مع المرض، استمر لمدة 80 يومًا.