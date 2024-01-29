ضبط عصابة للتنقيب غير الشرعي عن خام الذهب في قنا

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن قنا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب إدارة مسبكين للذهب بقنا.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، إلى قيام تشكيل عصابى يضم 16 متهما مقيمين بمحافظتى القاهرة وقنا، تخصص نشاطهم فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، وإدارتهم 2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى.

ضُبط المتهمين وعُثر بحوزتهم على كمية من خام الذهب وزنت 915 جراما، و100 جرام نحاس، ومبلغ مالى، وكمية من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب و2 ماكينة عد نقود.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى.