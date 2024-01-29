الهباش يبحث مع شيخ الأزهر والمفتي دور القيادات الدينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مع شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأشاد الهباش خلال اللقاء الذي عُقد في مشيخة الأزهر الشريف في القاهرة، بمواقف شيخ الأزهر وعلمائه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وحرب التطهير العرقي التي تنفذها دولة الاحتلال ضد شعبنا وبالذات في قطاع غزة والقدس المحتلة، وفقا لوكالة "وفا".

وأشاد بالدور البارز للأزهر الشريف في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه المواقف هي محل تقدير واحترام من الشعب الفلسطيني وقيادته.

وناقش الهباش مع شيخ الأزهر تطوير الجهد المشترك في مواجهة ممارسات الاحتلال وتوعية الأمة بالأخطار المحدقة بالقدس وفلسطين، والتركيز على أن تبقى القضية الفلسطينية وقضية القدس هي الشغل الشاغل لأمتنا حتى زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا.

واستعرض الهباش، خلال اللقاء جهود القيادة الفلسطينية في وقف المذبحة وحرب الإبادة التي تنفذها آلة الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا في القطاع، مؤكدا أن وقف العدوان هو الأولوية الأولى والملحة التي تعمل عليها القيادة بالتنسيق مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.

من جهته، أكد الإمام الأكبر الطيب أن الأزهر الشريف يعتبر القضية الفلسطينية وقضية القدس هي قضية المسلمين جميعا، داعيا العلماء في العالم الإسلامي إلى ضرورة القيام بواجبهم الديني والأخلاقي والتاريخي في حماية المسجد الأقصى المبارك من الأخطار التي تهدده، كونه جزءا من عقيدة المسلمين ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الطيب أن الأزهر الشريف يقف بكل قوة خلف المطالب العادلة للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع حتى زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما التقى الهباش مفتي جمهورية مصر العربية الشيخ شوقي علام، وبحث معه القضايا ذاتها، إذ اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتعاون لمواجهة المخاطر الفكرية الناشئة عن المخططات الإسرائيلية الاستعمارية التي تنمي الأفكار المنحرفة بين أبناء الأمة العربية والإسلامية، لضرب وحدة الأمة وإضعاف قدرتها على المواجهة الناجعة لمشاريع الاستهداف الاستعماري لبلادها ومقدرات شعوبها.

وحيا مفتي مصر صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا وقوف مصر الثابت والدائم مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حريته واستعادة حقوقه.