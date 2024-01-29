أوكرانيا: طائرات قوات الدفاع قصفت 6 مجموعات لروسيا ودمرت صاروخا موجها خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن طائرات قوات الدفاع قصفت 6 مجموعات من القوة البشرية للجيش الروسي، كما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية صاروخا موجها من طراز Kh-59 خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن القوات الصاروخية أصابت وحدة مدفعية روسية ومحطة حرب إلكترونية واحدة في حين سجل الجيش الأوكراني نحو 74 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية للجبهة أمس الأحد مع القوات الروسية".

وأضاف أن الجيش الروسي نفذ 7 هجمات صاروخية و10 غارات جوية، بالإضافة إلى 86 هجوما من طراز MLRS على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، لسوء الحظ، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين.

كما أُفيد أن المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية إما دمرت أو تضررت جراء الهجمات الأخيرة.

وتابع البيان أن الجيش الروسي شن هجوما آخر على أوكرانيا ليلة أمس، باستخدام 8 طائرات بدون طيار من طراز "شاهد-136/131" في حين دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع هذه الطائرات.