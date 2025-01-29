عون يدعو اللبنانيين للابتعاد عن المناكفات والمصالح الضيقة

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.

وشدد عون على "ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة التي لا توصل إلى أي مكان وتناتش الحصص"، بحسب قوله.

جاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال استقباله قبل ظهر اليوم رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية القس جو قصاب مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية على رأس وفد.

وقال " كل الوزارات للبنان، ومجلس الوزراء بأكمله لكل لبنان"، مضيفاً "صحيح أن لبنان مكون من طوائف وهي يجب أن تتمثل، إنما من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها".

وأشار عون إلى "أن خطاب القسم كان توصيفا لواقع أليم وخارطة طريق لمواجهته، ولم أكن أتكلم في السياسة والعواطف"، موضحاً أن "ما يحتاجه اللبنانيون هو أن يعيش كل مواطن بكرامته ولا يقع فريسة العوز ولذلك سنعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم".

يذكر أن نواف سلام المكلّف بتشكيل حكومة جديدة منذ 13 يناير/كانون الثاني الحالي، لم يتمكن حتى الآن من الانتهاء من مهمته.