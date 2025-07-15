الرئاسة العراقية تدين استهداف حقلين نفطيين في محافظتي أربيل ودهوك

دانت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف حقلين نفطيين في محافظتي أربيل ودهوك.

وقال الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن "رئاسة الجمهورية دانت استهداف حقلي نفط خورماله في أربيل وسرسنك في دهوك ومناطق أخرى".

وأضافت أن "تكرار هذه الاعتداءات السافرة يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ويضعف من مقومات الاقتصاد ويمثل استهدافاً للمصالح العامة للدولة وتهديدا لأمن المواطن؛ مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لحماية منشآتنا الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الاستثمارية في البلاد".

ودعت الرئاسة العراقية، بحسب البيان، الجهات الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لكشف الجناة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد اقتصاد العراق وأمن وسلامة مواطنيه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، وقوع هجوم إرهابي استهدف حقل "سرسنك" النفطي في ناحية "جمانكي" بمحافظة دهوك، عبر طائرة مسيّرة مفخخة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت شركة النفط الأمريكية العاملة بحقل "سرسنك" النفطي أعلنت - في بيان - أن انفجارا، لم تُحدد طبيعته، وقع صباحا داخل الحقل مما أدى الى تعليق العمل فيه.

وأشارت إلى أن الانفجار لم يسفر عن خسائر بالأرواح، لكنه تسبب في أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على إخماد الحريق.