أردوغان يلتقي وفدا من حركة حماس في أنقرة

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان، إن الأخير التقى مع محمد إسماعيل درويش القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أنقرة اليوم الأربعاء.

وذكر البيان، أن الاجتماع شمل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين إلى جانب مسئولين من حركة حماس، وفق وكالة رويترز.

ومساء أمس، قالت حماس إن وفد قيادة الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، التقى اللواء عباس رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، حيث جرى بحث معمق حول مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية.

وعبر وفد قيادة الحركة عن تقديره وشكره لدور مصر وجهودها الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، مشيدا بالموقف المصري الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وبحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل.

كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.