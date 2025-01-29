 تايوان تعقد مناقشات طارئة بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايوان تعقد مناقشات طارئة بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المستوردة

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 11:00 ص

ذكر رئيس وزراء تايوان تشو جونج تاي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعقد قريبا مناقشات طارئة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة على أشباه الموصلات المستوردة.
وفي حديثه إلى الصحفيين، أثناء زيارته إلى أحد المعابد، قال تشو، إن وزارة الشئون الاقتصادية ووكالات ذات صلة، تراقب عن كثب الإجراءات المحتملة لترامب بشأن الرسوم الجمركية، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء.
وأوضح تشو، أن تلك الوكالات من المقرر أن تجتمع قريبا لبحث المساعدة التي ستحتاجها صناعة أشباه الموصلات المحلية للرد على الرسوم الجمركية المحتملة الضخمة، التي ربما يفرضها ترامب.
وكان ترامب قد أبلغ أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي أمس الأول الاثنين، عن خطط لفرض رسوم جمركية شاملة على أشباه الموصلات والصلب والألومنيوم والنحاس والأدوية "في المستقبل القريب جدا".

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