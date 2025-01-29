قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب شخصين وتعتقل 4 آخرين في جنوب لبنان

أصيب لبنانيان بجروح؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليهما أثناء محاولتهما التقدم عند أطراف بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية سيارة للإسعاف الصحي في البلدة كانت تحاول نقل الجرحى، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال 4 مواطنين كانوا يتفقدون منزلهم عند أطراف بلدة مارون الرأس.

وتقدّمت القوات الإسرائيلية إلى مسافة 100 متر من مكان تمركز الجيش اللبناني عند المدخل الغربي لبلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، طبقا للوكالة.

ولفتت إلى تسجيل تحليق للطيران الحربي المسير الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، في أجواء العاصمة بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية، على علو منخفض.

وقامت قوات الاحتلال، اليوم، بأعمال تجريف للمنازل والبنى التحتية في بلدات حولا وميس الجبل ومركبا في جنوب لبنان، وأزالت عددا من الأشجار بين كفركلا وبرج الملوك الجنوبيتين، ورفعت السواتر الترابية في منطقة المفيلحة ومحيط مسجد الإمام علي الهادي.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوما، ولا يزال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.

ووافقت الحكومة اللبنانية، على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير المقبل.