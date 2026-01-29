إيران: تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية بدعة خطيرة وانتهاك للقانون

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على إعلان الاتحاد الأوروبي، تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، بالقول إن "أي تطبيق لصفة الإرهاب على مؤسسة سيادية ورسمية، هو بدعة خطيرة، وانتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية".

وأضافت الخارجية الإيرانية أن "الحرس الثوري جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية الإيرانية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ووصفت الوزارة الإيرانية القرار الأوروبي ضد الحرس الثوري بأنه "عمل ضد الأمة الإيرانية بأكملها".

وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بقرار الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "خطأ استراتيجي كبير".

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن "دولا عدة تسعى حاليا إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوروبا بتأجيج الصراع"، مضيفا أنه "بعد سعيها لتطبيق آلية (سناب باك) بناءً على طلب الولايات المتحدة، ترتكب أوروبا الآن خطأ استراتيجيا كبيرا آخر بتصنيف جيشنا الوطني (منظمة إرهابية)".

وفي وقت سابق، قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة ممارسات النظام الإيراني.

وأضافت كالاس، في منشور على منصة "إكس"، أن "أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله".