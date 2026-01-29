إقبال غير مسبوق من الأطفال على أنشطة الطفل في معرض القاهرة للكتاب

شهد نشاط الطفل ببلازا (5)، ضمن محور «الأنشطة الفنية»، بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، توافد وإقبال مئات الأطفال من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع زحام غير مسبوق على الورش والألعاب والفعاليات.

وترحيب وحفاوة من الجمهور على ركن الفنون القولية «المبدع الصغير»، ومسرحية «سر الوطن» تأليف جنا خلف الله، ورسوم خالد حسن شحاتة، وباستقبال الورشة والحفلة الفنية الصغيرة المقامة حول الطفل والإيقاع الفني، بعروض الفنون القولية وورشة تلسكوب وورشة نظرية، حيث ازدحم التجمع الطفولي.

وكان هناك حضور كثيف حول سلسلة كتب الألغاز والقصص، و«عندما ضحكت مولا»، وورش «حكي ورسم»، و«احكي وارسم شخصية المعرض»، وحفل توقيع «بائع المعرض»، و«شخصيات قد لا تعرفها»، و«حكايات شهرزاد»، وفن الكوميكس، و«عيد الألوان»، وورشة حكي وشعر للأطفال، وورشة حكي مع الأطفال.

وكان هناك تجمع كبير من الصغار حول الأنشطة وركن الورش التفاعلية. وشهد معرض الكتاب حضور الكثير من الأطفال تتراوح أعمارهم بين العام والعشر أعوام بصحبة أمهاتهم.

وتم تقديم، بناءً على طلب جمهور المعرض المتواجدين بالقاعة، عروض إضافية، وكان هناك تجمع حول ركن المجلات وفعالياته والألعاب.

وحضر الكثير من الأطفال ورشة حكي «تياترو فوتية»، و«جرّب وتعلّم واصنع»، وحول مسابقة «أطفالنا» والألعاب التفاعلية بالبازل والألوان، وورشة التلسكوب، ورسم وكاريكاتير، وحكي ورواية مغامرات، وورش حكي «كيف تكتب وترسم قصة»، وعرائس، وركن حكايات ورسمة «جرّب وتعلّم واصنع»، وعروض العرائس، ومجلة «قطر الندى» حكي ورسم، وورشة إعادة التدوير، وورشة حكي، وأنشطة تفاعلية للأطفال فوق عمر 10 أعوام، وورش للأطفال، وورش حكي متنوعة.

وأكد أهالي الأطفال أن هذه الفنون لعبت دورًا خاصًا في تشكيل وعيهم وإسعادهم.

بالإضافة إلى ركن الورش الفنية، أنشطة لوحة بنواة البلح، وأوريجامي، وتشكيلات ورقية، وتشكيل بالفوم، وورش فنية، ورسم على الوجه، ولعب بالورق، وعلوم الاكتشافات، وأنشطة حركية، وتدريبات ذهنية، وورشة أوريجامي، ورسم على الوجه، وورشة أوريجامي أخرى (ضفدع)، وإكسسوارات بالخرز، وورشة «اصنع كتاب الحروف من الجوخ»، وورشة أوريجامي عمل ساعات النظام، وورشة رسم وتلوين بازل فرعوني، و«اصنع حديقة حيوان كبيرة من الصلصال»، ومكرمية «اصنع ميدالية بالحروف».

وحديقة حيوان كبيرة من الصلصال، وثعلب، وورشة العجلة الدوارة، ولوحات بفن الكولينج منظر طبيعي، وورشة كروشيه، ورسم وتلوين وإعادة تدوير، ولعبة المتحري الصغير، وحكي الطفل الصامت ومغامرات ولعب، وورش ألعاب العرائس، وورش أشكال مختلفة، وميداليات بالكانافا لترسيخ الحرف البيئية التراثية، وورشة تشكيل بالصلصال الملون، وورشة تصنيع الورق، ورسم وتلوين، ولعبة السلم والتعبان، وبنك الحظ، والميموري، وورشة كيميائي، وتوعية بحقوق الطفل، وورشة عروسة من الفوم الجليتر، وكرات البينج بونج، وورشة عمل عروسة إصبع.

ولافتات توعية عن التلوث والحفاظ على البيئة، وورشة طباعة على القماش، واستمرار «يلا نلون» للرسم والألوان حتى نهاية الوقت، وورش تاريخية أخرى.