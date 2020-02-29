السفارة السعودية في بيروت تطالب مواطني المملكة بتأجيل السفر إلى لبنان

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية، جميع المواطنين السعوديين والمقيمين، بضرورة تأجيل السفر إلى لبنان، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت السفارة، في بيان نشرته اليوم السبت، إنه انطلاقا من حرص سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية على سلامة المواطنين السعوديين من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد "COVID-19" المنتشر في دول عديدة، تأمل السفارة من المواطنين السعوديين "تأجيل خطط السفر غير الضرورية للبنان".

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين الموجودين في لبنان، اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وعدم التردد في الاتصال بالسفارة لطلب المساعدة عند الحاجة.