حماس تتهم إسرائيل بقتل 104 أشخاص أثناء انتظارهم مساعدات

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اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجنود الإسرائيليين بقتل 104 أشخاص، اليوم الخميس، أثناء تسليم المساعدات، فيما تجاوز إجمالي القتلى جراء الحرب 30 ألفا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المدنيين اقتحموا شاحنات المساعدات لنهبها وتم دهس عشرات الأشخاص بعد اندلاع الفوضى.

وذكر تقرير إعلامي أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على حوالي 10 أشخاص في شمال قطاع غزة خلال ذعر جماعي أثناء تسليم المساعدات للفلسطينيين صباح اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن هذه كانت نتيجة التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي بعد الواقعة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلا عن مصادر بالجيش أن حشدا عرض القوات الإسرائيلية للخطر عن طريق الاقتراب منهم دون سبب، ولذلك أطلق الجيش النار. كما دهست شاحنات أشخاصا. ونشر الجيش لقطات مصورة ذكر أنها تؤكد هذا.

وألقت حركة حماس ومصر بالمسئولية على جيش الاحتلال الإسرائيلي واتهمتا جنوده بتعمد مهاجمة الحشد الجماهيري ، وإطلاق النار على الأشخاص الذين ينتظرون المساعدات.

وأدانت مصر بـ "أشد العبارات" ، اليوم، "الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل" الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.

وأشار مسئولان كبيران في الأمم المتحدة اليوم إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة تجاوز 30 ألفا.