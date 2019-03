View this post on Instagram

شكراً Egypt calendar الشركة المحترمه على تعاونكم Repost @egyptcalendar ・・・ نظراً للظروف الجوية الصعبة يوم الأحد، تم تأجيل حفل الفنان #تامر_حسني ليوم الخميس الموافق ٤ أبريل في جامعة الدلتا.