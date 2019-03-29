كشف الفنان تامر حسني، عن الموعد الجديد لحفله بجامعة الدلتا بالمنصورة، ذلك بعدما تم تأجيل الحفل مرتين الأولي اليوم الجمعة، وتم إلغائه نظرا للإقبال الكبير على الحفل، وإتاحة مكان أكبر وأكثر أمنا للجماهير، والثانية يوم الأحد 31 مارس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في هذا اليوم.

وقال "حسني" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" إن الحفل سيكون يوم الخميس الموافق 4 أبريل، موجها الشكر للشركة المنظمة للحفل.

كما يستعد تامر حسني، للمشاركة في إحياء حفل لطلاب الأكاديمية البحرية يوم الجمعة المقبلة، وذلك داخل مركز المنارة للمؤتمرات، مع الفنان محمود العسيلي.