فهمي: إنشاء مجلس استشاري للغرفة في واشنطن يضم كوادر أمريكية مهمة

توفيق: 36 شركة من مختلف المجالات تعقد سلسلة من اللقاءات في واشنطن

مهنا: إعادة طرح ملف اتفاقية التجارة الحرة وتوقعات بردود فعل إيجابية

قال هشام فهمي، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، إن الغرفة تعمل حاليا على إنشاء مجلس استشاري لها في الولايات المتحدة؛ يضم عددا من أهم الشخصيات الأمريكية ذات الخبرة والسمعة الطيبة في دوائر صنع القرار الأمريكي؛ بهدف تعظيم الدور الذي تلعبه الغرفة لدعم وتعظيم الاستفادة من العلاقات الطيبة بين البلدين لزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري فيما بينهما.

ومن المقرر وفقا لفهمى، أن يتم الإعلان عن المجلس وأعضاءه أثناء بعثة طرق الأبواب الأمريكية التى ستبدأ فعالياتها غدا الاثنين الأول من مارس في واشنطن.

واوضح أن جميع الأعضاء المرشحون لهذا المجلس يتعاملون بصورة تطوعية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأعضاء 11 عضوا من أصحاب الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات.

تبدأ غدا 36 شركة بعثة طرق الأبواب السنوية إلى الولايات المتحدة، والتى تستمر لمدة 5 أيام في واشنطن، للترويج للاستثمار في مصر من خلال لقاءات مع عدد من الشركات الامريكية.

وتضم البعثة طارق توفيق رئيس غرقة التجارة الأمريكية، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بالاضافة الى 36 عضوا من اعضاء الغرفة يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية ( صناعة وزراعة وخدمات وبنوك وتجارة).

وستجرى البعثة رقم 41 في تاريخ الغرفة ، بحسب توفيق، مجموعة من اللقاءات مع صناع القرار ومسؤولين في وزارات أمريكية مختلفة مثل التجارة والخارجية والدفاع بالاضافة الى اعضاء في الكونجرس والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومراكز الابحاث التي تعد أحد الركائز الاساسية في صنع القرار الأمريكي.

وتتزامن بعثة هذا العام مع الاحتفال بمرور 40 عاما على انشاء مجلس الاعمال المصري الامريكي ، والذي لعب دورا هاما في تعزيز التعاون بين البلدين.

"هذه البعثة تأتى في وقت مثالى لما تتسم به العلاقات المصرية الأمريكية من استقرار ومع التوجه الحالي الجديد للادارة الأمريكية الجديدة، مما يسمح لنا فرصة جيدة لبناء شراكات جديدة ودعوة الامريكان لزيادة استثماراتهم في مصر"، يقول توفيق.

ويضيف: "الصورة حاليا أكثر ايجابية من أي وقت مضى وأمريكا تتصدر الصورة مرة أخرى والشراكة معها له نتائج إيجابية".

واوضح توفيق أن أهم ماستركز عليه البعثة هذا العام ، هي الجهود والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال التنمية والاصلاح الاقتصادي ، مثل اصلاح المنظومة الضريبية ، وخطوات ترشيد دعم الطاقة ، والاصلاح الاداري ، والاصلاح المصرفي ، والنجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال بشهادة مؤسسات التقييم والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين ، والتقييمات الايجابية التي منحتها مؤسسات عالمية مثل "فيتش" وغيرها من المؤسسات ، مما انعكس على زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

واضاف توفيق ان البعثة ستلقي أيضا الضوء على جهود الحكومة لمكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار الأمني كأحد أهم متطلبات الاستثمار والمستثمرين في أي دولة.

من جانبه، قال عمر مهنا رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي ، أن البعثة تعتزم اعادة طرح ملف اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا هذا العام أيضا، ف"هذه قضايا لابد من طرحها بصفة مستمرة لحين التوصل الى اتفاق فيها"، معبرا عن تفائله بشأن هذا الملف.

وأضاف: "أمريكا ليس لديها مانع من إبرام اتفاقيات ثنائية، وأعتقد أن الأمر ليس معقدا بالقدر الذي يتصوره البعض".

وأشار مهنا ألى أن اعضاء البعثة عقدوا مجموعة من اللقاءات في مصر قبل بدء فعاليات البعثة مع رئيس الوزراء والورارات السيادية ووزارات المجموعة الاقتصادية وذلك للاضطلاع على أهم الانجازات والخطط المستقبلية من شأن عرضها على الجانب الأمريكي أثناء البعثة.

وقال مهنا "لدينا العديد من قصص النجاح التي يمكن عرضها على الجانب الامريكي سواء في مجال الاصلاح الاقتصادي ونجاح الحكومة في تنفيذ البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ، او مشروعات البنية التحتية العديدة التي تم انشاؤها خلال السنوات الاخيرة ، كما سيتم عرض المزايا والتفضيلات التي تملكها مصر نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع العديد من الدول والكيانات الاقليمية والدولية .

بالاضافة إلى ذلك، قال مهنى ان تسلم رئاسة الاتحاد الافريقي ، واقامة المؤتمر العربي الاوروبي بشرم الشيخ ، ودور مصر في حل الازمة الليبية ، بالاضافة الى جهود مصر في مجال الهجرة غير الشرعية خطوات تسهل من مهام البعثة في طرق الأبواب الامريكية.