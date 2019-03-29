رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض الشهر المقبل

يعتزم رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن" الاجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الشهر المقبل في أول لقاء بينهما منذ قمة ترامب الفاشلة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء الخميس إن ترامب سيستضيف مون في البيت الأبيض يوم 11 نيسان/أبريل لبحث "التطورات الأخيرة فيما يتعلق [بكوريا الشمالية] وكذلك الأمور الثنائية".

وفي إيجاز صحفي بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، ذكر المتحدث باسم الحكومة يون دو هان اليوم الجمعة إن الرئيسين "سينسقان موقفهما من اقامة نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية عبر النزع الكامل للسلاح النووي" ، حسبما ذكرت وكالة انباء يونهاب.

ويأتي الاجتماع المرتقب في أعقاب قمة ثانية بين ترامب وكيم عقدت الشهر الماضي. وانتهت القمة في فيتنام فجأة عندما أخفق الجانبان في الاقتراب من القضية المركزية الخاصة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.