جونسون في رسالة من الحجر الصحي: الأمور ستزداد سوءا

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أزمة فيروس كورونا، قائلا: "الأمور ستزداد سوءا"، وفقًا لـBBC.

وأرسل رسالة مسجلة للشعب البريطاني من مقر حجره الصحي، إنه سيتم وضع قيود أكثر صرامة إذا لزم الأمر، موضحًا أن البريطانيين سيحصلون على نشرة تفصيلية بشأن القواعد الحكومية بشأن التدابير الصحية ومغادرة المنزل.

بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بفيروس كورون في المملكة المتحدة الآن 1019 شخصًا ، مع الإعلان عن 260 حالة وفاة أخرى يوم السبت، فضلا عن عدد إصابات جاوز الـ17 ألفا ببريطانيا.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".