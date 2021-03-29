 رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه بسرعة إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه بسرعة إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 10:29 م

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن المنفي شدد، خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وأكد المنفي، خلال الاجتماع، أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

وقدم فريق العمل، الخطوط العريضة لعمل المفوضية، وهيكلها التنظيمي، والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

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