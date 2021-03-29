ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمدينة نصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق في مدينة نصر.

كان بلاغا قد ورد إلى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة 3 أجهزة لاب توب - هاتف محمول من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق".

كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

وباستجوابهم، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن بإةأسلوب "التسلق "واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.