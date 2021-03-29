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وزير التعليم العالي ينعي الدكتورة النائية فرحة الشناوي

عمر فارس
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 8:38 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 8:38 م

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فرحة الشناوي نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث الأسبق، وعميد طب جامعة المنصورة الأسبق، ة وعضو مجلس النواب في دورته الحالية.

يذكر أن الدكتور فرحة كانت من أوائل الحاصلين على الدكتوراه في علم المناعة من فرنسا، وقد ساهمت في تأسيس برنامج زراعة الكبد، وتم تكريمها عام ٢٠١٨ من الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها امرأة متميزة، كما حصلت على جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية.

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