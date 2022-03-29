أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 813 إصابة، وشفاء 819 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 542 ألفًا و990 حالة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1469 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 51 إصابة، وشفاء 183 حالة جديدة، فضلا عن تسجيل 3 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 501 ألف و610 إصابات، وإجمالي حالات الشفاء 489 ألفًا و703 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 6 آلاف و411 حالة.

‌وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 301 إصابة جديدة، بإجمالي 890 ألفًا و699 حالة، وشفاء 873 حالة بإجمالي 866 ألفًا و102 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 7 آلاف و164 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونًا و498 ألفًا و689 جرعة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 415 إصابة جديدة، و4 وفيات، وتماثل 728 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و318 ألفا و865 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و160 حالة، والشفاء إلى مليونين و281 ألفا و152 حالة بنسبة 98.4%.