كييف تتهم روسيا بقصف الإدارة الإقليمية في ميكولاييف

استهدفت ضربة روسية اليوم الثلاثاء، مقر الإدارة الإقليمية في ميكولاييف، القريبة من أوديسا بعد هدوء في الأيام الأخيرة، على ما أعلن حاكم المنطقة فيتالي كيم، في جنوب أوكرانيا على حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وقال الحاكم فيتالي كيم: "تضرر مبنى الإدارة الإقليمية" مؤكداً أن معظم الذين كانوا فيه لم يصابوا بأذى. وأضاف "نبحث عن ثمانية مدنيين وثلاثة جنود"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

أمن جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام تركية انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.

وذكر التلفزيون الأوكراني أن المحادثات بدأت "من دون أن يتصافح أعضاء الوفدين"، حيث كان هناك "ترحيب بارد".

وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الوفود ستبحث "البنود الأساسية لعملية التفاوض. تعمل الوفود بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية".