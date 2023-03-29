ألكاراز يتأهل للقاء فريتز في دور الثمانية ببطولة ميامي

صعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم إلى دور الثمانية ببطولة ميالمي المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الأمريكي تومي بول 6 / 4 و6 / 4 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة.

وحقق ألكاراز، حامل لقب البطولة بذلك، الانتصار التاسع على التوالي، وقد احتاج إلى ساعة واحدة و36 دقيقة لحسم المباراة أمام منافسه الأمريكي.

ويلتقي ألكاراز في دور الثمانية، الأمريكي تايلور فريتز الذي تأهل في وقت سابق اليوم الثلاثاء بالفوز على الدنماركي هولجر رون 6 / 3 و6 / 4 وذلك في أول مباراة بنسخة البطولة هذا العام تجمع بين اثنين من المصنفين العشرة الأوائل على العالم.

تجدر الإشارة إلى أن فريتز لم يسبق له تجاوز الدور الرابع في ست مشاركات سابقة بالبطولة المقامة في ولاية فلوريدا.

وحقق فريتز، المصنف العاشر على العالم، الفوز اليوم في أول مباراة له أمام رون المصنف الثامن على العالم، في سجل مشاركاتهما ببطولات المحترفين.

وصعد الإيطالي جانيك سينر إلى دور الثمانية أيضا بعدما تغلب على الروسي أندريه روبليف 6 / 2 و6 / 4 .

وتأهل سينر بذلك إلى دور الثمانية للمرة الثالثة على التوالي في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

واحتاج سينر /21 عاما/ إلى 72 دقيقة لحسم المباراة أمام روبليف المصنف السادس للبطولة، والتقدم عليه 3 / 2 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

وقال سينر عقب الفوز الثالث له هذا الموسم أمام لاعب من المصنفين العشرة الأوائل على العالم :"نقدم كل ما لدينا في كل يوم، وأنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمته اليوم."

وأضاف في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عبر موقعها على الإنترنت :"اللعب أمام أندريه ليس سهلا على الإطلاق. يؤدي ضربات الإرسال جيدا ويلعب بتنافسية عالية، لذلك كان علي تغيير أسلوب اللعب شيئا ما اليوم. بالتأكيد كان مستواي رائعا، وشعرت بحال جيد على أرض الملعب."

وسيلتقي سينر في دور الثمانية مع الفنلندي إميل روسوفوري الذي تأهل بالفوز على الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب 4 / 6 و6 / 4 و7 / 5 .

وتأهل لدور الثمانية أيضا، الروسي كارين خاشانوف بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7 / 6 و6 / 4 .